Despistado conductor derrapa con su motocicleta

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Se reportaba al servicio de emergencia 911 un accidente vial con una persona atropellada sobre el Libramiento Sur Poniente a la altura de los topes de Teissier.

Al sitio rápidamente acudieron elementos de Seguridad Pública para tomar conocimiento, quienes al llegar se entrevistaron con el conductor de una motocicleta de la marca Honda CBR modelo 2007 color blanco/rojo de nombre Jesús Antonio Ayala de 27 años, el cual mencionó que no se trataba de un atropellado, si no que él mismo derrapó y ya no pudo controlar su caballo de acero.

Por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana para que este joven fuera trasladado a la clínica 92 del IMSS para una mejor valoración debido a los golpes que presentaba.

La motocicleta quedó bajo resguardo en el corralón municipal mientras que se recupere el joven ya que no causó daños materiales, por lo que sólo se hará cargo de la grúa y del resguardo.