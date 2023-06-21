Detenido por robo a un domicilio

Acuña,Coah.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención de un sujeto por el delito de robo a casa habitación.

Esto en el fraccionamiento Fundadores sobre las calle Virrey CONDE de Moctezuma cuando este caminaba y al ser detectado por la unidad se le marcó el alto ya que fue identificado por los oficiales.

Mismo de nombre Diego "N" de 23 años que ahora fue turnado ante el ministerio público del fuero común, quienes serán los encargados de su situación legal al momento de su detención, se le aseguró un scaner para diagnósticos de vehículos.