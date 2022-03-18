Detienen a “El Charly” en posesión de estupefacientes

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. - Elementos de Policía Civil Coahuila detuvieron a un sujeto en posesión de estupefacientes, la noche del miércoles.

El detenido fue identificado como Carlos "N" de 29 años, alias “El Charly”, el cual tiene su domicilio en esta ciudad y al momento de su arresto le fue asegurada una mochila tipo cangurera de color negro en la que escondía seis bolsitas selladas a calor, mismas que contenían hierba verde y seca con las características de la marihuana y cuatro más triangulares conteniendo cristal.

El Charly quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de posesión de narcóticos y serán ellos los encargados de definir su situación jurídica en las próximas 48 horas.