Dijo no conocer la ciudad ocasiona choque al volarse alto

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un accidente vial sobre las calles Corregidora cruce con Flores Magón en la colonia Lázaro Cárdenas, resultando una persona lesionada.

El responsable del percance, identificado como Edgar Ismael Barrón, el cual conducía una unidad Toyota Tacoma modelo 2016 en color blanco con naranja, no respetó el rotulo de alto, mencionando que no conocía las calles al no residir en esta ciudad y terminó por impactarse contra una camioneta de la marca Ford Expedition modelo 2005 en color verde, propiedad de Mario Antonio Montejano de 35 años, que era acompañado de una joven de 19 años de nombre Anahí, misma que resultó lesionada debido al impacto contra un poste de madera, propiedad de TELMEX.

Posteriormente terminó tirando una barda perimetral de malla ciclónica, la cual es propiedad de Teodoro Saldívar de 57 años.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, los cuales trasladaron a la joven al Centro de Salud para que recibiera atención médica.

El accidente se turnó ante el Ministerio Público en Asuntos Viales para que deslinden responsabilidades y el responsable se haga cargo de todos daños ocasionados.