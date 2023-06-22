En Altos de Santa Teresa, cae sujeto con cosas robadas

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Fiscalía General del Estado realizaron la detención de un sujeto por el delito de robo a casa habitación, en la colonia Altos de Santa Teresa.

El sujeto fue identificado como Félix "N" de 58 años, quien rondaba en dicho sector para robar, y fueron sus mismas vecinas quienes lo señalaron como el responsable de los hurtos, y lo denunciaron ante la autoridad.

Al momento de su arresto le aseguraron una escalera de aluminio, una batería de la Marca Gonher, una llanta con rin de la marca Taskmaster medida 16, una jaula de metal sin marca visible y 14 bloques para construcción, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de robo y será dicha autoridad quien se encargue de definir su situación legal.