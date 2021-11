En la ciudad se reducen intentos

PIEDRA NEGRAS, COAH. - En las últimas semanas han disminuido los intentos de suicidios, que en meses atrás se habían visto incrementado tanto en hombres como en mujeres en la ciudad.

Alejandro de León Mendoza, coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que lamentablemente algunos casos se han consumado derivado del excesivo consumo de drogas y alcohol, la mayoría hombres.

En el caso de las mujeres, los intentos son a través del consumo de medicamento controlado, antidepresivos o provocándose lesiones.

Problemas emocionales, económicos y de pareja, son las principales causas para que las personas intenten acabar con su existencia.

Esta delegación cuenta con un departamento de psicología, donde se brinda atención a las víctimas, sin embargo, pese a que se les invita a que tomen las terapias, la mayoría no acude y como no se trata de un delito, no se les puede obligar, finalizó el funcionario.