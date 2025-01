En Menos de Cinco Minutos Roban Camioneta a Mujer, Visitaba a su Hermana

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En un descuido de apenas cinco minutos, María Elena Cura Plancarte fue víctima del robo de su camioneta Mitsubishi Montero 2000 en la colonia Central, mientras visitaba a su hermana este martes por la mañana.

Alrededor de las 8:00 a.m., la afectada, quien reside en la colonia Lázaro Cárdenas, relató que se bajó rápidamente a entregarle un encargo a su hermana, dejando las llaves dentro del vehículo porque no pensaba tardar. Al salir, ya no encontró la camioneta en el estacionamiento.

María Elena mencionó que se dirigía a su trabajo en una veterinaria local, pero debido al robo no pudo llegar. Los hechos fueron reportados al 911, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública y la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las investigaciones.

Horas más tarde, la camioneta fue localizada, aunque las autoridades siguen trabajando para esclarecer los hechos y dar con los responsables.