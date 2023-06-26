Encuentra a su pareja sin vida

Nava, Coah.- Una mujer de 43 años de edad fue encontrada en su domicilio sin vida por su pareja, quien después de regresar de las celdas preventivas del municipio de Nava, se encontró con la hoy occisa recargada de su lado izquierdo con sangre por toda la cama.

Las autoridades del mando coordinado policial de la localidad, indicaron que los hechos ocurrieron sobre la calle Mondragón con Zaragoza en la colonia centro del municipio e identificaron a la mujer como Lucero N.

Al arribar al lugar, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de la mujer, por lo cual se tomó el testimonio del testigo identificado como Miguel Ángel N, quien afirma que al llegar a su domicilio se encontró con la escena.

Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.