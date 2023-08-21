Escapa hombre por la puerta falsa

Acuña, Coah.- Se recibe un llamado al sistema de emergencias 911 para reportar a una persona sin vida en el cruce de las calles de Nuevo León y Jalisco de la Colonia Atilano Barrera en Ciudad Acuña Coahuila.

Al lugar acude Seguridad Pública, entrevistándose con Mauricio Rodriguez Armendariz de 40 años, quien manifiesta que al acudir a buscar a su hermano Sixto Armendáriz Contreras de 38 años, al cual no veía desde el pasado martes, por lo que decide ingresar al domicilio donde lo observa en el interior de su habitación colgado de una viga.

Este había utilizado una cuerda de plástico, la cual tenía atada a su cuello y el otro extremo a una viga de madera del techo, y el cuerpo del hoy occiso ya se encontraba en estado de descomposición.

Así mismo refiere que su hermano tenía problemas de drogadicción y alcoholismo, que posiblemente lo llevó tomar esa decisión.

A simple vista en el cuerpo no se aprecian huellas violencia quedando a cargo del lugar Elementos de la Agencia de Investigación Criminal quienes fijaron el lugar en espera de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.