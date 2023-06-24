Fallece hombre de Villa Unión por aparente golpe de calor

Villa Unión, Coah. - Se reportó el deceso de un trabajador de la compañía cervecera de 45 años de edad, por aparente golpe de calor, siendo este el quinto caso de fallecimiento por esta razón en los Cinco Manantiales y posiblemente el primero registrado en la localidad.

El departamento de Protección Civil de la Villa Unión indicó que, al ser reportados y acudir al domicilio, se encontró a una persona del sexo masculino en estado inconsciente por lo que se le brindó primeros auxilios aunque lamentablemente el hombre ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades indicaron que, de acuerdo a los primeros indicios, el fallecido fue identificado como Rafael N; se presume que la causa del deceso pudo haberse derivado de un golpe de calor y que falleció luego de llegar de su jornada laboral.

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de la persona sin vida en el lugar, por lo que el departamento de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado al SEMEFO para la necropsia de ley y así poder determinar las causas del fallecimiento.