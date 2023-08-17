¡Fue legítima defensa!

Ciudad Acuña, Coah.- En el caso de la muerte de un sujeto a punta de martillo, trascendió que existían antecedentes de violencia familiar, donde el hoy occiso era señalado como agresor, por lo que la presunta asesina obtuvo su libertad tras acreditar la legítima defensa.

Los datos revelados en las investigaciones revelan que la gota que derramó el vaso fue una discusión ocurrida la noche de la muerte de Rodrigo “N”, que tras el hartazgo por violencia fisica y sicologica, obligó a Elda Lorena “N” a reaccionar de manera impulsiva para defenderse.

La abogada defensora, Vanesa Ramírez Rodríguez, explicó que para que se pueda dar la legítima defensa se toma en cuenta la violencia familiar a la que fue sometida la acusada, como en este caso que había antecedentes desde hace más de cuatro años por abuso y chantaje.

Tras 144 horas de detención, la imputada por el delito de homicidio calificado recuperó su libertad, disolviendo su situación legal de acuerdo a tratados internacionales, al reconocer la legítima defensa, al demostrar que fue víctima de violencia familiar, económica, sexual, física y psicológica en manos del occiso.

En este caso en particular la defensa solicitó su inmediata libertad bajo la representación con perspectiva de género, al detectarse violencia psicológica ejercida mediante chantajes, control sobre su manera de vestir, hasta llegar a la violencia física.

“Se trata de víctimas de violencia familiar, se tiene que hacer una interpretación acorde a las circunstancias de cada caso, en el caso de Elda Lorena “N”, la jueza determinó que Lorena actuó en legítima defensa, en ese contexto cometió el homicidio en contra de quien fuera su pareja sentimental”, señaló la abogada.

Los hechos ocurrieron en su domicilio conyugal ubicado en el municipio de Zaragoza, por lo que le corresponde al Juez del Distrito 2 en el municipio de Acuña.