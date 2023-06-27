Fuerte encontronazo en la brecha de granjas a las maquiladoras

Acuña,Coah.- Elementos del Mando Coordinado tomaron conocimiento de un choque sobre la calle Reginaldo Ramón y Amistad en el tramo entre las maquiladoras y el fraccionamiento La Rivera.

Como vehículo responsable aparece un Honda Civic, que era conducido por Yair Segura de 19 años, y como vehículo afectado una Nissan Frontier conducida por María Angélica Arellano.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para valorar a las personas que tuvieron participación en este fuerte accidente.

El percance se turnó ante el Ministerio Público Especializado en Asuntos Viales, quienes serán los encargados de que el responsable se haga cargo de los daños ocasionados.