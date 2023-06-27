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Coahuila

Fuerte encontronazo en la brecha de granjas a las maquiladoras

Solo se reportan fuertes daños materiales y personas lesionadas con lesiones mínimas.

Alfonso Rodríguez
Por Alfonso Rodríguez - 27 junio, 2023 - 04:53 p.m.
Fuerte encontronazo en la brecha de granjas a las maquiladoras
Al lugar acudieron paramédicos de cruz roja mexicana para valorar a los participantes de ambos vehículos.

Acuña,Coah.- Elementos del Mando Coordinado tomaron conocimiento de un choque sobre la calle Reginaldo Ramón y Amistad en el tramo entre las maquiladoras y el fraccionamiento La Rivera.

Como vehículo responsable aparece un Honda Civic, que era conducido por Yair Segura de 19 años, y como vehículo afectado una Nissan Frontier conducida por María Angélica Arellano.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para valorar a las personas que tuvieron participación en este fuerte accidente.

El percance se turnó ante el Ministerio Público Especializado en Asuntos Viales, quienes serán los encargados de que el responsable se haga cargo de los daños ocasionados. 

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