Hombre sale por la puerta falsa

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un hombre de 46 años decidió salir por la puerta falsa, tras presentar problemas económicos, en hechos ocurridos en su vivienda del fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Hasta la vivienda ubicada sobre la calle Castillo interior cruce con Aragón del mencionado sector se movilizaron diversas autoridades tras el reporte al sistema de emergencias 911 sobre el cuerpo localizado colgado y sin vida al interior de la vivienda.

En el sitio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal se entrevistaron con Evangelina Elizabeth Vázquez Medeles de 22 años, quien manifestó que pasó la noche en casa de una amiga, y al regresar al domicilio por la mañana encontró a su esposo identificado como Mario Cruz Rivas de 46 años sin vida.

La mujer dijo a las autoridades que su esposo padecía de depresión debido a problemas económicos y en varias ocasiones mencionó que ya no quería continuar así y no quería nada en la vida, por lo que se presume que esas fueron las causas que lo orillaron a tomar la fatal decisión.

En el lugar los peritos localizaron un cinturón de colores que se encontraba atado a su cuello y el otro extremo a una varilla de la protección de la ventana.

Se ordenó el levantamiento del cuerpo y fue llevado al Semefo local para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas del deceso.