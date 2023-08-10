Impacta su tráiler contra vehículo

Allende, Coah.- Un fuerte accidente vial se registró en la carretera federal 57 a la altura de la entrada de Allende, donde participó un tráiler y un vehículo, dejando como saldo daños materiales de consideración.









Daniel "N" de 30 años, mencionó que al viajar en el tráiler, propiedad de la empresa Travel Trucking por la carretera federal 57 con rumbo a la Región Carbonífera cuando se le atravesó un automóvil de la marca Spark en color gris, impactándolo del lado trasero y quedando fuera de la carretera.









La conductora del Spark, Veronica “N”, dijo que no pudo controlar el volante para evitar el accidente debido al exceso de velocidad con el que viajaba.









Por fortuna en ninguna de las unidades resultaron personas lesionadas, solo los daños materiales de consideración.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de los hechos y que el tráiler tanto como el automóvil fueran trasladados a un corralón de la localidad, mientras se realizaban las indagaciones correspondientes y deslindar responsabilidades, siendo turnados ante el Ministerio Público.