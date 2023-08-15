Irresponsable al volante: choca con taxi y huye

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente registrado sobre el libramiento Sur Poniente a la altura de la curva “La Morena”, el cual dejó como saldo sólo daños materiales de consideración.

Al llegar a lugar se encontraron con un vehículo Nissan Tsuru modelo 2017 en color blanco, que conducía Reynaldo Gaytán de 44 años,quien mencionó que al estar haciendo alto, un vehículo fantasma llegó y lo impactó por la parte trasera, dejándolo a su suerte y huyendo del sitio.

El hombre resultó policontundido, así como una mujer de nombre Rocío González de 31 años, tras el impacto y al descender del vehículo, el responsable ya no estaba.

La mujer fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana a un nosocomio para una mejor valoración médica.

Los uniformados invitaron al afectado a interponer su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para que sean ellos quienes den con el paradero del responsable y se haga cargo de los daños.