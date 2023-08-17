Judicializan a narcomenudista

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de un sujeto por el delito de posesión simple de narcóticos en la colonia Municipio Libre.

El arresto de Rodrigo “N” de 41 años se dio sobre la calle Club RCA esquina con Club de Leones del mencionado sector, al ser visualizado por los uniformados y percatarse que en su contra tenía una orden de aprehensión desde el pasado 22 de junio, la cual fue girada por una jueza de primera instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña.

Fue enviado al Cereso de Piedras Negras, donde estará en prisión preventiva y en espera de su primera audiencia para determinar su situación legal.