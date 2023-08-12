Le abre la cabeza con un machetazo; lo atacaron 4 sujetos

Acuña, Coah.- Una persona identificada como Homero Durán de 34 años, fue atacada con un machete por cuatro sujetos sin motivo aparente, dejándole una herida de aproximadamente 20 centímetros en la cabeza, sin embargo, no puso en peligro su vida.

Jessica Durán de 31 años, hermana de la víctima, solicitó el apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, por lo que su hermano fue trasladado a un nosocomio para su valoración, en hechos ocurridos entre General Anaya y Álvaro Obregón de la Lázaro Cárdenas.

Elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC) lograron asegurar a dos de los cuatro agresores, de los cuales se desconocen sus nombres hasta el momento, mientras fueron trasladados a los separos de la Fiscalía General del Estado, mientras dan con el resto de los responsables.