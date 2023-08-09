Le prende a su vivienda

NAVA, COAH. - Elementos del departamento de Bomberos y del Mando Único de Nava atendieron el incendio de una vivienda sobre la calle Lamadrid, entre las calles Aldama y Jiménez en la zona centro de Nava, el cual dejó como saldo daños materiales.

Los elementos señalaron que al arribar entrevistaron al hombre identificado como José Carlos “N”, el cual mencionó que el cuarto principal de la casa se estaba quemando cuando él no se encontraba dentro del domicilio, y que al momento de llegar ya las llamas habían consumido gran parte de la habitación.

“Ya anteriormente el pasado 10 de junio atendimos una situación similar en donde encontramos a esta misma persona al exterior de este domicilio, el cual se encontraba quemando una toalla y cuando lo cuestionamos, solo nos dijo que estaba jugando con la muerte, por lo que creemos que el mismo fue el que causó el incendio”, indicó uno de los elementos policiacos.

Por otra parte, los familiares del hombre implicado señalaron que no se encuentra bien de sus facultades mentales debido al constante consumo de estupefacientes, por lo que realizarán los trámites con sus padres para internarlo en un centro de rehabilitación.