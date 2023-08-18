Muere calcinada bebé de 2 años

Acuña, Coah.- Un fatal accidente registrado en la colonia Humberto Moreira, dejó como saldo a varias personas con quemaduras graves y una niña de tan solo 2 años de edad sin vida, luego de que un tanque de gas explotó, consumiendo todo al instante dentro de una ‘casita’ de madera.









Según vecinos que atestiguaron los hechos, la bebé fallecida estaba bajo el cuidado de su abuelo, y mientras cocinaban se escuchó un estruendo e inmediatamente inició el fuego que consumió el jacalito en pocos minutos, lamentablemente la pequeña fue la única que no logró salir.









Una vez contenido el incendio, las autoridades y cuerpos de rescate encontraron entre los escombros quemados el cuerpo calcinado de la bebé identificada como María Alejandra López Dávila.





Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a Esther Vara Chávez de 40 años y Yuritsi Guadalupe Dávila Vara de 16 con quemaduras de segundo grado en sus brazos, además, de Tomas Dávila de 49 con quemaduras en el rostro.







Elementos del mando coordinado acudieron a tomar conocimiento, en coordinación con Bomberos, y luego de varios minutos se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, mientras la Fiscalía General del Estado en la delegación Norte Dos inició una carpeta de investigación.