Muere guardia de infarto fulminante al ver su caseta incendiada

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Acuña.- Un guardia de seguridad identificado como Miguel Ángel Varela Villa de 58 años, perdió la vida de un infarto fulminante, tras impactarse al ver que su caseta se estaba incendiando en el parque Industrial Amistad, la mañana del miércoles.

Los hechos se registraron debido al sobrecalentamiento en el cableado en la caseta de vigilancia de la maquiladora OSTER, el cual se salió de control, incendiándose de manera inmediata; Miguel al ver lo sucedido corrió para solicitar ayuda, pero un infarto agudo lo sorprendió.

Al sitio arribaron elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos y de las distintas corporaciones policiacas, así como Servicios Periciales para realizar las indagatorias correspondientes.

Al revisar el cuerpo, a simple vista no presentaba lesiones ni quemaduras por el incendio, determinando que solo sufrió el infarto, siendo trasladado al Semefo local para determinar la causa del deceso y hacer la entrega a sus familiares.