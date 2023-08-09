Muere hombre que fue atropellado

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Después de permanecer luchando por su vida por alrededor de 6 meses, se reportó el deceso de un hombre identificado como Juan Turrubiate, el cual fue arrollado el pasado mes de febrero.

Los hechos se registraron el pasado 15 de febrero sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros cuando fue arrollado por un vehículo Nissan March 2019 propiedad de Gerardo Alfonso “N” de 45 años, el cual de acuerdo a versiones de los familiares del occiso, jamás se hizo cargo de las lesiones que presentó Juan Turrubiate, quien dejó en la orfandad a dos menores niños y a su pareja.

Será ahora la Fiscalía General del Estado quien decida la situación del responsable ya que al presentarse el deceso del hombre, su situación se complica.