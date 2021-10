Mueren 2 en choque cerca de Uvalde

UVALDE, TEXAS.- Dos personas murieron en un choque de frente ocurrido en la carretera 90 cerca de Uvalde y el departamento de Seguridad Publica de Texas (DPS) investiga las causas del percance.

El accidente ocurrió el domingo aproximadamente a las 2:10 pm en la autopista US 90 al oeste de Uvalde.

La investigación preliminar reveló que una camioneta Chevrolet 2006 de blanco no cedió el derecho de paso y estaba girando hacia el este por la autopista US 90 y fue golpeada por una camioneta pick up Chevrolet 2018 color gris.

Debido a las lesiones sufridas, el conductor, Leo G. Saiz, de 54 años residente de Uvalde, y la pasajera, Juana Longoria de 71, residente de San Antonio, que estaban en la camioneta Chevrolet 2006, fueron declarados fallecidos en hospital Uvalde Memorial.

Debido al fuerte accidente la carretera fue parcialmente cerrada.