Pierde el control y se sube al camellón

Ciudad Acuña,Coah.- Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de un accidente automovilístico suscitado sobre el bulevar Adolfo López Mateos cruce con la calle 10 de Abril a la altura de la colonia Benito Juárez, dejando como saldo daños materiales de consideración.
Como responsable resultó un vehículo Chevrolet Aveo, modelo 2012 de color gris que conducía María del Carmen Zapata Sustaita de 65 años, misma que perdió el control de su vehículo y posteriormente fue y se subió al camellón central causando daños a propiedad del Municipio.
Se pidió el apoyo de una grúa para poder bajarlo y después pudiera seguir su camino una vez se hiciera cargo de los gastos y no fue necesario turnarlo al Ministerio Público de Asuntos Viales.