Por amenazas y robo en cuantía mayor, detiene AIC a sujeto

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención de un sujeto por el delito de amenazas y robo en cuantía mayor, en la colonia Aeropuerto.

El detenido fue identificado como Orlando "N" de 31 años, con domicilio estable en esta ciudad, quien desde el pasado 31 de mayo del 2023 contaba con una orden de aprehensión en su contra girada por un juez de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado.

Su detención se dio sobre las calles Jorge Luis Flores y Club de Esposas de Abogados, por los elementos del grupo de aprehensión lo enviaron al Cereso de Piedras Negras, donde estará a la espera de su primera audiencia para definir su situación legal.