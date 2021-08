reclaman cuerpo de uno de los ahogados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El pasado jueves, fueron rescatados de las aguas del Río Bravo 5 cuerpos de personas que murieron ahogados, tres del lado mexicano y dos del lado americano, ninguna identificada.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de agentes del Ministerio Público, informó que este lunes acudieron ante esta representación social familiares de una de las víctimas al que identificaron plenamente como ser su familiar y que en vida llevaba el nombre de Alberto Ramírez de 47 años, que tenía su domicilio en la colonia Presidentes de Piedras Negras.

Familiares de la víctima, dijeron que era común que Alberto cruzara constantemente el Río Bravo hacia Estados Unidos, por eso no les extrañaba su ausencia, debido a que a veces tardaba días en regresar, pero que, en esta ocasión, ya se les hacía mucho.

Al darse cuenta por los medios informativos de las personas que murieron ahogadas, decidieron acudir para ver si el cuerpo correspondía a quien ellos buscaban.

En relación con las otras cuatro víctimas, tres hombres y una mujer, estos aún no han sido reclamados ni identificados y no se tiene un dato preciso, ya que no portaban identificaciones al momento de morir ahogados en el río, por lo que el departamento de Servicios Periciales saca huellas o datos que lleven a la identificación.

"Creemos que pudiera tratarse de indocumentados centroamericanos que llegan a esta frontera con la intención de cruzar de ilegales a la unión americana", dijo el funcionario.