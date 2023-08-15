Se impacta contra escuela

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un accidente vial registrado sobre la calle Gatuno y Constitución en la colonia 5 de Mayo, dejando daños materiales sin personas lesionadas.
Como responsable aparece el conductor de un vehículo Nissan Tsuru, modelo 2005 en color blanco que conducía Alberto Aragón 56 años.
Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas sólo cuantiosos daños materiales en la barda de la primaria Emiliano Zapata, hasta dónde llegó la encargada Juanita Castro de 39 años, la cual logró arreglar con el responsable para que pague los daños causados, por lo que no fue necesario turnar el percance ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.