Tras las rejas mujer ‘poseída’

Ciudad Acuña, Coah.- Karina “N” de 37 años, quien le arrebató la vida de un certero cuchillazo a Juan Carlos Gabia el pasado sábado en el fraccionamiento las Américas, fue retenida en el CERESO de Piedras Negras, luego de que un juez otorgó prisión preventiva justificada en su audiencia inicial.

La inculpada fue entregada a la Policía Municipal por los mismos familiares, que posteriormente la pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se integró la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Cabe señalar que el día del lamentable suceso, la mujer explotó contra unos menores que jugaban en la calle y trató de agredirlos con un cuchillo, siendo el tío de estos quien intervino en su defensa para finalmente recibir una cuchillada en la parte izquierda del tórax, que terminó arrebatando la vida.