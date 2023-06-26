Vuelca en la Premier

Allende, Coah.- Un accidente tipo volcadura se registró en la autopista Premier aproximadamente a 5 kilómetros después de la caseta de cobro en la dirección de Allende a Nueva Rosita.

Hugo Martin Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos, informó que se brindó atención a Edgar Jesús Rodríguez Piedra de 26 años y residente de Sabinas.

Rodríguez Piedra sufrió contusiones múltiples y estaba bajo crisis nerviosa, pero no necesitó ser trasladado a un hospital.

Él estaba viajando desde San Antonio Texas hacia Sabinas en una camioneta Nissan Frontier gris del año 2001 sin placas de circulación además estaba remolcando una camioneta Toyota Tundra blanca del año 2001 con placas de Oklahoma.

Según su testimonio perdió el control del remolque, lo que hizo que se saliera de la carretera y volcara.