Abusa de perro por no caminar

La usuaria de Facebook Cinthia Sánchez posteó una serie de gráficas en donde denuncia el abuso que comete un hombre con un perro al utilizarlo como una especie de “trineo”, en las fotografías el hombre está sentado en una silla de ruedas, y mantiene a un can amarrado con una cuerda quien literalmente lo estira para andar, aún cuando la quejosa asegura, sí puede caminar.

“Hasta dónde llega la crueldad de este hombre, puede mover sus manos y también sus pies, lo hemos visto caminar y deja que el perro lo arrastre solito por todo San Buena, no le lleva ni siquiera agua ni comida, por que no hacen algo por él, serviría para un invidente no para que lo manejen como un burro, esto se llama maltrató animal”, escribió la denunciante.

Además solicitó apoyo a la alcaldesa Gladys Ayala, para que haga algo como autoridad por este animal.