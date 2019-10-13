Acecha siembras manada de jabalíes

CASTAÑOS, COAHUILA.- Continúa la mala racha para los agricultores de los 24 ejidos, primero por la sequía y ahora por una manada de jabalíes que les está afectando mucho en las cosechas.

Continúa la mala racha para los agricultores de los 24 ejidos, primero era la sequía y ahora es los jabalíes.

Piden que se les apoye ahuyentando a los jabalíes para que puedan seguir con su cosecha, ya que si los cazan los multan, quieren al menos recuperar algo de lo que se invirtió en la siembra, pero dicen, al parecer la SEMARNAT no voltea a ver a ver a los campesinos del Norte de México.

“Cuando al fin logramos tener cosecha de maíz vinieron los jabalíes, es un problema que se tiene cada año, ahora lo poco que se pudo sembrar se los están llevando los animales”.

“Estando buenos los elotes los tumba el jabalí y se los lleva, en partes donde hubo poquito no quedó nada” menciona el Regidor de Fomento Agropecuario.

“No los podemos cazar porque si se dan cuenta que los cazamos vienen a cobrarnos la multa, porque para eso sí vienen” reclama José Castillo.

Comentó que lo ideal es que ellos pongan atención al campo y a este tipo de situaciones. Dijo que el Presidente de la República les pide que cosechen pero que no envía apoyos y tampoco atiende estos problemas.