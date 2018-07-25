Aceptan liquidación 4 de los 6 reajustados

DINA FLORES / LA VOZ

ABASOLO, COAH.- Solo cuatro de los seis empleados despedidos por el Municipio acudieron ayer a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a recibir el pago de su finiquito consistente en ocho mil pesos, las dos restantes entablarán una demanda para exigir que les paguen lo justo por los cuatro años y medio que laboraron.

"Estamos al pendiente de lo que suceda, las mujeres tienen razón al rechazar una cantidad similar a la que les dieron a sus compañeros"

Mirasol Treviño

Alcaldesa electa .

Son las empleadas María Sandoval y Nancy Castro Guel quienes tienen una antigüedad de cuatro años y medio quienes se negaron a recibir la mencionada liquidación por lo que el proceso se llevará a cabo por medio de un abogado.

“Estamos al pendiente de lo que suceda, las mujeres tienen razón al rechazar una cantidad similar a la que les dieron a sus compañeros por seis meses de trabajo ya que su contrato fue interrumpido a medio año en cambio las dos inconformes pelearán por lo que es justo” dijo la Alcaldesa electa Mirasol Treviño.

Agregó que el problema es de orden económico, que el personal despedido nunca pidió salir, ante eso la ley actúa de manera distinta obteniendo el aproximado que alcanzan por concepto de terminación por el tiempo trabajado.