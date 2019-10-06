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Coahuila

Acercan en SB productos a bajo costo en ejidos

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 06 octubre, 2019 - 12:32 p.m.

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal través de Atención Ciudadana, acercó los programas de Leche Nutri, Focos led y Harina Miller a bajo costo en los Ejidos San Francisco, San Antonio de la cascada y San Lorenzo.

Gran demanda se  ha recibido en el programa “Leche a bajo costo” que tiene como finalidad  apoyar en la economía familiar  junto a la marca Nutrileche que ofrece  las 2 presentaciones.

Leche  líquida  $12.80 pesos

Leche en Polvo $11.50 pesos.

Además el   programa “QUE NADA APAGUE TU LUZ” ofrece focos led a precio especial ya que cada foco tiene un costo de 35 Pesos  y una durabilidad de 30 mil horas (más de 3 años).

La coordinadora de Atención Ciudadana Blanca Selene Cuéllar dijo que han incluido más productos de la canasta a precio especial como la harina Miller con la finalidad de acercar  beneficios directos que se vean reflejados en la economía de la gente.

Tanto para comprar   la leche, focos o harina  es necesario que cada ciudadanos acuda a Presidencia Municipal  presentando credencial de elector de Lunes a Viernes en horario de   8:00 am a 3:00 pm donde se estará atendiendo el programa  sin límite de compra.

Mientras en los Ejidos, se estarán programando visitas cada semana, previo aviso para que también aprovechen los precios especiales.

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