Acercan en SB productos a bajo costo en ejidos

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal través de Atención Ciudadana, acercó los programas de Leche Nutri, Focos led y Harina Miller a bajo costo en los Ejidos San Francisco, San Antonio de la cascada y San Lorenzo.

Gran demanda se ha recibido en el programa “Leche a bajo costo” que tiene como finalidad apoyar en la economía familiar junto a la marca Nutrileche que ofrece las 2 presentaciones.

Leche líquida $12.80 pesos

Leche en Polvo $11.50 pesos.

Además el programa “QUE NADA APAGUE TU LUZ” ofrece focos led a precio especial ya que cada foco tiene un costo de 35 Pesos y una durabilidad de 30 mil horas (más de 3 años).

La coordinadora de Atención Ciudadana Blanca Selene Cuéllar dijo que han incluido más productos de la canasta a precio especial como la harina Miller con la finalidad de acercar beneficios directos que se vean reflejados en la economía de la gente.

Tanto para comprar la leche, focos o harina es necesario que cada ciudadanos acuda a Presidencia Municipal presentando credencial de elector de Lunes a Viernes en horario de 8:00 am a 3:00 pm donde se estará atendiendo el programa sin límite de compra.

Mientras en los Ejidos, se estarán programando visitas cada semana, previo aviso para que también aprovechen los precios especiales.