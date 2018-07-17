Aclaran “sin anomalías” en donación de cuerpos

Saltillo, Coah.- El Fiscal Especial para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, aseguró que no existe ni existió ninguna anomalía en torno a los 47 cuerpos que en su momento fueron utilizados por escuelas de Medicina del estado al no haber sido identificados por la autoridad, puesto que se siguió un proceso determinado en la legislación vigente en esa época y una vez identificados eran regresados a la autoridad.

En total, señaló, Coahuila tiene 520 cadáveres no identificados del 2006 a la fecha.

Explicó que en las dos administraciones estatales anteriores existió un convenio que tenía como objeto llevar a cabo la donación de cuerpos cuando no hubiesen sido identificados, para estudiarse por parte de alumnos de instituciones de educación superior, y si en un momento determinado éstos eran identificados debían regresarse al Ministerio Público, en este sentido aseguró que en la mayor parte de los casos así sucedió.

Sostuvo que se tiene registro a través de la Coordinación Estatal de Exhumación que aquéllos cuerpos que no pudieron identificarse, conforme a la Ley General de Salud Estatal, “fueron inhumados correspondientemente y se encuentran plenamente identificados, de tal forma que no hay ninguna anomalía respecto a este proceso”.

Recordó que en ese momento la época de violencia estaba en su máximo apogeo y la determinación se dio debido a que los índices eran muy graves y el acuerdo tenía como fin que no se diera una saturación de los Servicios Médicos Forenses (SEMEFOS).

Aseguró que el listado ya se tiene y se encuentra en la Coordinación Estatal de Exhumación, de tal manera que lo único pendiente es llevar a cabo un comparativo con los registros de panteones y los archivos de la Secretaría de Salud en su momento y la entonces Procuraduría Estatal.

Añadió que la mayor parte de los cuerpos fueron regresados a sus familias, y de los 47 cuerpos donados al menos 23 fueron plenamente identificados y los que no, están registrados en los panteones municipales de la ciudad de Torreón.

Dijo que el término fosa común indica que la persona no está identificada, y en el caso de estos cuerpos, la mayoría se encuentra en una fosa individual.

Apuntó que de los más de 500 cadáveres no identificados, el 70 por ciento falleció por causas violentas y el resto por causas naturales como indigentes o personas en tránsito por la entidad.

De ellos, el 48 por ciento se encuentra en la zona de La Laguna, el 30 por ciento en la Sureste y el resto en los panteones municipales de otras ciudades.

Sostuvo que actualmente se está trabajando en la identificación a través del ADN y establecer hipótesis de investigación.