Acudirá Ciénegas a feria de artesanos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Del 17 al 20 de septiembre se llevará a cabo la Feria Nacional Artesanal en Guadalajara, Jalisco a donde acudirá un camión que transportará a los artesanos de los ejidos así como a los vinateros y fabricantes de ropa tejida.

Tanto el viaje como la estancia en la Perla Tapatía serán costeados por el Municipio, ya que el alcalde José Luis Fernández Hernández se comprometió con los artesanos a promoverles sus productos para expandir sus negocios primero en el interior del país y después en el extranjero.

"Esperamos llevar a los artesanos locales a Guadalajara para que expongan sus productos", dijo el alcalde José Luis Fernández Hernández.

La intención es llevar un camión de pasajeros donde quepan los artesanos, además de sus productos que serán expuestos como son las figuras talladas en leña de mezquite, las cuales son muy apreciadas pero que no todos las conocen, así como el carrizo que tiene muchas maneras de manejarse, pero también queremos que nos acompañen los que se dedican a la elaboración de dulces de nuez, de leche, pan, repostería etc. Que aquí se prepara con frutos de la región que allá no se ven.

Agregó que los pueblos mágicos están obligados a poner de su parte para conservar la designación y para eso tienen que trabajar duro en muchos aspectos incluso en el impulso de sus bondades que por lo que se refiere a Cuatro Ciénegas son muchas las que hay que promover.

Respecto a las vinateras, comentó que se espera acudan todas con sus tradicionales vinos elaborados con productos de la región y que no se encuentran en otro lado.