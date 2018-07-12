Acuerdan descuento en la Col. Regidores

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- El Cabildo autorizó descuentos en predial así como valor catastral a habitantes de la colonia Regidores para que puedan iniciar un proceso de escrituración particular ya que a través de instancias de gobierno es muy tardado.

En la sesión de carácter ordinaria 13, la síndica municipal Guadalupe Huitrón Hernández, dio a conocer que entre 18 y 25 habitantes de esta colonia se acercaron a Catastro y Sindicatura Municipal con miras a lograr la escrituración, y decidieron hacerlo a través de un particular.

Aprobaron descuentos para que habitantes de la colonia Regidores puedan escriturar.

Por ello la síndica pidió al Cabildo autorización para apoyar a estos colonos cobrándoles solo el año en curso del impuesto predial, y no los últimos 5 como marca la ley, además de cobrarles el valor catastral mínimo que es el del 3 por ciento, y así todos pagarán la misma cantidad pese a que hay predios más grandes que otros.

Destacó que los colonos una vez autorizadas las facilidades van a acudir a pagar de inmediato para iniciar el trámite de escrituración particular.

El Cabildo aprobó por unanimidad las facilidades a habitantes de la colonia Regidores, que serán aplicadas de inmediato para que se realicen los pagos correspondientes al Municipio.

Durante la sesión de Cabildo también se planteó la necesidad de realizar acciones de limpieza en la Zona Centro y reforzar la vigilancia en los alrededores de la Clínica 9 del IMSS, donde últimamente se han registrado robos a vehículos.