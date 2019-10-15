Acusa a padrastro de golpear a su hija

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Un padre de familia denunció que sus dos hijos sufren presunto maltrato infantil por parte de su exesposa y la actual pareja de la misma y aunque ya denunció la situación y presentó suficientes pruebas, a las dependencias correspondientes parece no importarles el caso.

Elías García Serna, es el papá de los niños de ocho y cinco años de edad quienes ya presentan tramas psicológicos, es por esto que exige que se castigue a los responsables que serían Marina Natalia Contreras Méndez y Javier Flores y que mientras se hacen las investigaciones por parte de las instancias competentes los menores los resguarden los abuelos maternos.

“Las autoridades no quieren poner atención al caso por eso el día domingo lo hice público en redes sociales, pero quiero que se hagan las investigaciones para que mi exesposa y su pareja paguen lo que están haciendo porque mis niños ahorita presentan trauma psicológico”, dijo.

Señaló que se encuentra muy preocupado actualmente toda vez que el hombre de su exmujer es alcohólico, mete a personas extrañas a la vivienda donde viven sus hijos, ya agredió fisca y verbalmente a la niña.

Mencionó que por mucho tiempo no molestó a su expareja por evitar problemas y que sus hijos no vieran las discusiones pero ahorita ya se encuentra realmente preocupado de que en cualquier momento les dé un mal golpe que los lleve al hospital.

Una pensión alimenticia de más de mil 400 pesos por semana es la aporta el padre de familia para sus hijos y a estos la madre los tiene viviendo en condiciones precarias y a decir de ella y su pareja no trabajan y viven de la pensión.

“Ya presenté dos testigos, familiares de mi exmujer que declararon que los niños son maltratados porque ellos vivieron un tiempo en la casa de ella, un día lo mandaron muy mal a la escuela al niño pues le habían dado alcohol una noche e inclusive tengo un video donde la pareja de mi exmujer, Javier Flores toma de los cabellos a la niña y la jalonea bruscamente”, indicó.

Destacó que un año y tres meses lleva teniendo problemas con Marina Natalia Contreras, su exesposa y para la PRONNIF las declaraciones que ha hecho y pruebas presentadas no son suficientes para hacer algo respecto.