Adecuan acceso a la avenida Las Flores

SAN BUENAVENTURA COAH.- Personal de Obras Públicas realiza la adecuación de acceso a la avenida Las Flores con el bulevar Magisterio para facilitar la circulación automovilística de sur a norte.

Para ello llevan a cabo el rompimiento del camellón para después conformarlo con concreto, y pintarlo con amarillo tránsito como medida preventiva para los conductores.

Los trabajadores realizan la conformación de este espacio que servirá de desfogue evitando pasar por el crucero de la carretera 30 con el bulevar Magisterio que por lo general se satura de automovilistas y tráfico pesado.

Se le dará un acabado total a los camellones que fueron abiertos.