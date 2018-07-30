Adquiere Frontera 2 camiones de limpieza

FRONTERA, COAH.- Dos camiones nuevos para la recolección de contenedores de basura adquirió este municipio en coinversión con el Patronato de Limpieza, la inversión fue de 4 millones de pesos, y se aportó para cada parte el 50%.

Así lo dio a conocer Jesús Armando Charles Zamora Director Ejecutivo, tras destacar que estos nuevos camiones vinieron a reforzar la labor de la recolección y hacerla ya eficiente.

Lo anterior, luego que son solo cinco camiones los que tiene frontera, los dos nuevos y tres más modelo 2006, los cuales tienen ya mucho tiempo de uso, y su grado de eficiencia es menor.

El entrevistado destacó que estos dos camiones tienen ya alrededor de dos meses en funciones y a la fecha, en este municipio ya no se tienen problemas de rezago en recolección de contenedores.

Puntualizó que hubo un gran esfuerzo por parte de la actual administración, pues cada camión tiene un costo estimado de dos millones de pesos, la inversión fue de 4 millones de pesos, y aportaron cada quien la mitad.