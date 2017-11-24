Advierten sobre violencia digital hacia las mujeres

Un estudio elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 2015 sostuvo que la violencia contra las mujeres no tiene fronteras, raza ni condiciones económicas, pues el 73 por ciento de ellas han sido expuestas o víctimas de algún tipo de violencia en línea.

Durante la conferencia “Violencia contra la Mujer. Desafío del Mundo Digital” impartida por Sigrid Artz en Villa La Salle, se expuso que en pocos casos los agresores o victimarios han sido castigados.

La especialista refirió que algunos estudios demuestran que algunos hombres expuestos a la pornografía tienen menos empatía por las víctimas de violación, incrementan sus tendencias agresivas, consideran que las mujeres que visten de forma provocativa merecen ser violadas y disminuye el interés por su pareja o novia.

Explicó que el cyberacoso es una forma de violencia de género donde la se conjugan la computadora, el internet y la telefonía móvil.

Las recomendaciones que ofreció la especialista en temas de privacidad son protección de datos y transparencia, acordar con la pareja que la información como fotografías y videos no sean difundidos entre el resto de las personas.