Agobia sequía al campo

REGION CENTRO, COAH.- Ante la ola de calor que se siente en el norte del Estado y el País, y el riesgo a que está expuesto el ganado, las autoridades municipales llevarán a cabo acciones encaminadas a protegerlo evitando con ello la mortandad.

Suministro de sal de grano, suplemento alimenticio, llenado de estanques de abrevadero sobre todo en los ejidos de agostadero son algunas de las acciones que llevarán a cabo a la mayor brevedad posible.

Tomaremos precauciones para prevenir estragos ocasionados por la sequía, dijo la regidora de Desarrollo Rural Silvia Ruiz Rodríguez.

Al respecto la regidora de Desarrollo Rural del municipio de San Buenaventura, Silvia Ruiz Rodríguez dijo que en días pasados llovió en los trece ejidos que les pertenecen pero no de manera uniforme, ante eso están al pendiente de los que no cuentan con agua para llevarles bien sea a los estanques o recipientes de almacenamiento.

“Es poco lo que podemos hacer al respecto, la recomendación es que no se asoleen tanto los animales aún y cuando los productores tienen por costumbre sacarlos a pastar, en estos momentos los pastizales están secos y en algunas áreas no hay porque no llovió. En cuanto al agua, ésta se llevará en pipas para abastecerlos”.

Por lo que respecta al municipio de Nadadores, el regidor Segundo Romo dijo que a ellos si les han reportado mortandad animal por causa de la sequía pero que fue hace más de un mes, sin embargo las cosas se pueden empeorar ahora que el calor es más intenso debido a la canícula y en cuanto a la dotación de agua comentó que el hecho de que tengan ejidos de agostadero los obliga mantenerse a la expectativa para evitar pérdidas de semoviente.

“Este es uno de los años más calurosos que hemos vivido por eso debemos estar preparados para evitar desgracias que afecten directamente a los productores”.