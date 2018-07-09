Agradecen vecinos de la DL ayuda de Lencho

Frontera Coah.- Vecinos de la colonia Diana Laura agradecieron al alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, por su ayuda en el trámite de escrituración, reconociéndole su entusiasmo para que más familias aseguren sus propiedades.

En el despacho del Alcalde recibió a los vecinos encabezados por su líder Román Márquez, reconociendo en Florencio Siller su entusiasmo para que más familias vivan tranquilas.

En la plática que sostuvieron, los vecinos reconocieron al Alcalde y a Alain Obed Mendoza Peña, jurídico de Presidencia Municipal, por respaldarlos en el proceso, que aunque todavía no termina, es de gran ayuda tener el respaldo de las autoridades.

Dieron a conocer en este encuentro con las autoridades, que también se apoyarán mediante otras instancias, resaltando lo fundamental que será seguir contando con la ayuda de la Presidencia Municipal.

Acuden vecinos hasta su oficina para agradecer la ayuda