Ahogan impuestos a los cieneguenses

La economía de los cieneguenses no alcanza para pagar el impuesto de Derecho a Alumbrado Público (DAP) que la alcaldesa Yolanda Cantú realizó desde hace meses, el ciudadano Octavio Cordero Rodríguez indicó que desde hace diez años el salario promedio es de 800 pesos.

“Lo que nos ha gustado es que los impuestos que hay en México se quedan como están y no hay nuevos, pero en Cuatro Ciénegas llegó un nuevo impuesto de alumbrado, es decir, todos pagaremos la luz del municipio aun y cuando están en pésimas condiciones”.

Dijo, además vienen otros cuatro impuestos más de apoyo a Protección Civil, Bomberos, al Centro Histórico y al Desarrollo Integral de la Familia, lo cual no pueden costear los ciudadanos. Cordero Rodríguez mencionó que el municipio no tiene las condiciones y en los últimos diez años no se han generado empleos bien remunerados.

El promedio del salario es de 800 pesos a 900 pesos y el que les apliquen más impuestos hace que la economía en Cuatro Ciénegas se vea muy afectada, señaló, es una lucha que han tenido desde hace cinco meses con la alcaldesa Yolanda Cantú.

“Hemos tenido cuatro reuniones y en ninguna ha cedido a los impuestos, se emitió un exhorto sin embargo no llegó a más, por eso pedimos el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le diga a la Comisión Federal de Electricidad que no se meta, porque ya pagamos el consumo de energía con el impuesto correspondiente”.