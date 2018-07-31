Ahuyentan operativos a clientes de las pulgas

DIANA ORTIZ / LA VOZ

FRONTERA, COAH.- Las policías Fuerza Coahuila y GATEM realizan constantes operativos en las pulgas de la localidad, que ahuyentan a clientes y amedrentan a comerciantes, indicó la diputada electa, Melba Farías.

Melba Farías, diputada electa y dirigente de comerciantes ambulantes.

Lo anterior tras puntualizar que no está en contra de que se busquen artículos robados, para detectar cualquier irregularidad en la vendimia de pulgas, sin embargo, sí está en contra de que estos operativos sean tan constantes afectando las ventas de sus compañeros.

La diputada electa, puntualizó en calidad de dirigente del comercio ambulante que sin duda alguna es necesario también que los encargados de estos operativos informen a los líderes de las organizaciones a quiénes se les detecta venta de artículos robados, para permanecer a la expectativa.

“Nosotros en las pulgas no vendemos nada robado, si algunos lo hacen nosotros mismos no lo vamos a permitir, por eso sería bueno que nos informaran estas corporaciones policíacas lo que hacen y lo que encuentran”, finalizó.