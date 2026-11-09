Empresas de la Región Centro ajustan sus plantillas por reducción de jornada laboral

Empresas de la Región Centro se preparan para aplicar la reducción de la jornada laboral mediante ajustes en sus plantillas y horarios, además de la contratación gradual de personal que comenzó desde agosto, informó Mario Dante Galindo, representante de la CTM Frontera.

El dirigente sindical señaló que las compañías ya trabajan en esquemas para distribuir las horas laborales entre sus trabajadores, de acuerdo con las necesidades de cada departamento y línea de producción.

Estrategias de Ajuste Laboral

Explicó que el tema se revisa en las reuniones mensuales mixtas departamentales, donde representantes sindicales y patrones analizan la organización de las jornadas y los requerimientos de mano de obra.

Indicó que las empresas conocen la disposición legal y se preparan para cumplirla de manera organizada, por lo que la CTM insiste en evitar ajustes de última hora o programas repentinos que puedan afectar a los trabajadores.

Impacto en la Producción

Galindo precisó que las contrataciones semanales iniciadas en agosto responden a dos necesidades: contar con personal suficiente para cubrir las horas que dejarán de laborar los trabajadores y atender los incrementos en los volúmenes de producción.

Agregó que las compañías comenzaron a programar estos ajustes desde mediados de 2026 y prevén cerrar el año con esquemas definidos para administrar las horas-hombre en los diferentes departamentos y líneas de producción.