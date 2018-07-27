Alerta Castaños por altas temperaturas

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Castaños es uno de los 20 municipios que está dentro del estado de alerta por las altas temperaturas, por lo que Protección Civil se mantendrá a la expectativa por si es necesario solicitar acceso a los recursos del Fonden (Fondo para la Atención de Emergencias) en caso de ser necesario.

Israel Alvarado Chavarría, director de Protección Civil.

Así lo dio a conocer el director de este departamento, Israel Alvarado Chavarría, tras destacar que en el curso de esta semana se dedicaron a alertar a la población para cuidarse de las altas temperaturas.

Y aunque a la fecha, no se han registrado estragos por el exceso de calor, en caso de que alguna otra dependencia municipal reporte cualquier situación de riesgo, se avocarán a realizar las gestiones necesarias para acceder al apoyo federal.

Mencionó que seguirán difundiendo entre la población se extremen precauciones, sobre todo para prevenir enfermedades resultado del golpe de calor en niños y adultos mayores.

Por lo pronto, siguen recomendando a la población ingerir mucha agua, evitar bebidas azucaradas, vestir con colores claros y telas ligeras, evitar exponerse al sol entre las 2 a las 6 de la tarde y cuidar también a las mascotas.