Alerta Frontera por altas temperaturas

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah. Ante la declaratoria de emergencia por las altas temperaturas registradas en 20 municipios del Estado entre los que destaca Frontera, que llegó hasta 45 grados al sol, se activó el Fondo de Desastres Naturales por lo que se espera la llegada de despensas y miles de litros de agua purificada para destinar a los ciudadanos en situación de riesgo.

El director de Protección Civil Abraham Palacios Cedillo informó que debido a la canícula, que inició el 14 de julio y concluye el 22 de agosto, se han registrado temperaturas muy elevadas y eso llevó a que se realizara la declaratoria de emergencia.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil.

Dijo que esta es la segunda declaratoria que se da en este año a causa de la ley temperaturas, la pasada fue el 22 de mayo y Protección Civil estatal hizo llegar 880 despensas y 3 mil 600 litros de agua que en la semana posterior fueron repartidos entre los ciudadanos más expuestos a las altas temperaturas.

Señaló que con esta segunda declaratoria de emergencia, se espera que nuevamente se hagan llegar despensas al municipio para que a través del DIF municipal se entreguen a las familias vulnerables así como agua purificada que también se entrega a los más expuestos a las altas temperaturas.

Están a la espera que Protección Civil estatal notifique la entrega de apoyos que se liberan mediante el Fonden para atender este tipo de emergencias.

Se ayudará a los más desprotegidos.