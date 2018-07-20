Amplían drenaje a la calle Oriental

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- El alcalde Florencio Siller Linaje supervisó la introducción de dos descargas domiciliarias de drenaje en la calle Oriental, donde dos hogares se quedaron rezagados de este servicio y con la próxima pavimentación se les llevó la obra.

En la obra se invierten 17 mil 900 pesos para beneficio de 2 familias, una de estas la de Flor Estela Rodríguez que hace cerca de 26 años vive en el sector y otra para Claudia Lorena Gómez que hace 4 años habita en el lugar, ambas coincidieron en la rapidez con la que recibieron respuesta.

Se realiza introducción de dos descargas de drenaje sanitario.

Hace unas cuantas semanas solicitaron el servicio de drenaje que ya todos los vecinos tenían y ellas se quedaron rezagadas, y de manera casi inmediata tuvieron una respuesta favorable.

El munícipe dio a conocer que la calle Oriental entre Atilano Barrera y Concepción Armendáriz es una de las que se van a pavimentar por parte del Gobierno del Estado, por eso la urgencia de pavimentar y también reparar banquetas.

Al respecto, el director de Obras Públicas Francisco de Luna dio a conocer que se está dando prioridad a los ciudadanos que no tengan descargas domiciliarias de drenaje en sus hogares y habiten calles que se pavimentarán por parte del Estado, van hasta el momento 12 obras de este tipo, algunas en proceso y otras que ya se concluyeron.

Destacó que los beneficiarios solo tienen que hacer el contrato con SIMAS para el servicio de drenaje y Obras Públicas de inmediato acude a realizar la descarga.

Los vecinos agradecieron al alcalde Florencio Siller Linaje.