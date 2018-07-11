Amplían red de agua y drenaje

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con una inversión superior a los tres millones de pesos, la mañana de ayer la alcaldesa Gladys Ayala Flores acompañada por su Cabildo puso en marcha la obra de drenaje en la colonia Solidaridad y red de agua potable y drenaje respectivamente en la colonia fraccionamiento Campestre.

El Cabildo en pleno puso en marcha las obras de drenaje y agua potable en las colonias Solidaridad y Valle Campestre.

Ambas obras tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes, para lo cual se busca que a la mayor brevedad posible queden listas ya que son decenas de personas que merecen vivir en condiciones seguras.

Al hacer uso de la palabra la alcaldesa Gladys Ayala Flores dijo que esperaba con ansia retomar el proyecto que tiene programado y que es diverso ya que además de la pavimentación están los trabajos de drenaje, agua potable, electrificación por mencionar algunos.

Todos tenemos un mismo objetivo y es trabajar para beneficio de los sambonenses, nos es grato estar aquí dando continuidad al proyecto y no les vamos a fallar”.