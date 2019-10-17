Ampliarían Politécnico

FRONTERA, COAH.- Ezra Cavazos del Bosque, Rectora de la Universidad informó que actualmente se encuentran formando a la plantilla laboral de las empresas instaladas en el Cordón Industrial de esta ciudad, dijo que la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, forma estudiantes para el modelo dual, además están buscando la manera de ampliar la institución porque el ingreso ha superado las expectativas.

“Estamos trabajando arduamente en los programas de movilidad, en los que nuestros alumnos llevan parte de su instrucción universitaria en otro país, hoy en día tenemos alumnos en Canadá, quienes llevan sus conocimientos al mismo tiempo que se empapan de la tecnología y aprendizaje para ponerlo en práctica en las empresas de la región”.

Dijo que al encontrarse la universidad ubicada en el cordón industrial de Frontera, muchos trabajadores realizaron la solicitud de que se abriera un grupo durante el sábado, a lo cual se les dio luz verde, solamente tienen que cumplir con realizar sus proyectos en la modalidad dual dentro de la empresa en la que laboran.

Comentó que ya se cuentan con planes de crecimiento para la institución, toda vez que actualmente cuentan con 700 alumnos, los cuales cursan las carreras bilingües de Tecnología de Manufacturas, Ingeniería en Energía e Ingeniería en Electrónica, carreras ampliamente solicitadas en el área industrial de este municipio.

Explicó que los alumnos de la institución participan activamente en convenios con empresas, organizaciones e incluso ordenes de gobierno, con la intención de abrir su campo laboral y al mismo tiempo empaparse de las actividades que tendrán que realizar una vez que concluyan sus estudios, toda vez que salen complemente preparados para competir para puestos gerenciales en las empresas.

“estamos abriendo opciones para que todas las personas que quieran estudiar lo puedan hacer, los sábados se llevan las clases de 8 de la mañana a 1 de la tarde y el área práctica la realizan directamente con las empresas”.