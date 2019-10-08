Anuncian carrera con causa

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal de San Buenaventura a través de Fomento Deportivo y la Asociación Civil Unamos Nuestros Lazos invitan a toda la población a participar en la “Carrera con Causa”.

Trota, corre o camina el domingo 20 de Octubre, salida a las 8:00 am frente al DIF dando cada paso por los que hoy luchan contra el cáncer.

Los interesados en participar ya pueden adquirir boletos en $100 pesos cada uno con derecho a Playera rosa para las primeras 200 personas.

La venta es en Fomento Deportivo de Presidencia Municipal con derecho a boleto para rifa entre participantes:

Primer Lugar: $2,000 pesos

Segundo Lugar: $1,000 pesos

Tercer Lugar: $500 pesos

La asociación civil agradece a los patrocinadores que se han estado sumando a la carrera rosa que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de Octubre.

Será una carrera muy animada con pancartas y mensajes alusivos al cuidado de la alimentación, salud y prevención de cáncer con la práctica de exámenes a tiempo.

Los interesados en participar ya pueden adquirir boletos en $100 pesos cada uno con derecho a Playera rosa para las primeras 200 personas.